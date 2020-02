Tomac: Aventura anticipatelor să înceteze. Președintele are obligația să convoace partidele la consultări (VIDEO)

Această aventură legată de anticipate trebuie să înceteze astăzi, a declarat Eugen Tomac, după ce Curtea Constituțională a dat dreptate PSD și a constatat că există un conflict între Parlament și președintele Klaus Iohannis. Decizia judecătorilor constituționali nu îi interzice lui Iohannis să îl nominalizeze pe Ludovic Orban ca premier, dar îi impune să aleagă un prim-ministru ce poate strânge o majoritate în Parlament. (Detalii AICI)

Liderul PMP a precizat că președintele are obligația să convoace de îndată partidele la noi consultări.

