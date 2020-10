Eugen Tomac, atac la adresa PSD: „În loc să veniți cu soluții, aveți o singură agendă să dați jos Guvernul” (VIDEO)

Luni seara, în platoul B1 TV, Eugen Tomac (PMP) a adus o serie de acuzații la adresa PSD. Europarlamentarul este de părere că opoziția a avut o signură agenda în timpul pandemiei, iar aceasta a fost înlăturarea Guvernului Orban. Totodată, el este de părere că membrii Partidului Social Democrat nu au prezentat soluții pentru combaterea crizei, ci au blocat prin lege posturile din administrația publică.

„Totuși facem alegeri din nefericire, ne-a prins această criză de sănătate publică într-un an extrem de complicat. Asistăm la o situație în care partidele au încercat să intre în competiție pe o situație aflat pe muchie de cuțit. Într-un stat unde oamenii politici sunt extrem de responsabili nu te joci cu sănătatea publică. Am avut o competiție de primisiuni”, a precizat Eugen Tomac.

„PSD-ul, atunci când aveam nevoie de rigoare și consens politic, îndemnați populația să nu se supună. Spuneați că virusul acesta nu este un pericol. (...) În loc să veniți cu soluții, aveți o singură agendă să dați jos Guvernul, să îi amenințați pe cei care încercau să mențină cât de cât să mențină situația sub control”, a mai declarat Tomac.

„S-au blocat posturile în administrație, dumneavostră ați făcut-o prin lege. Nu ați venit cu soluții pentru industrie, sunt sute de mii de oameni care la ora actuală sunt paralizați de ceea ce se întâmplă zi de zi pentru că oamenii rămân fără locuri de muncă. În moment de criză puterea și opoziția lucrează pentru națiune”, a declarat el.

