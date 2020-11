Eugen Tomac: Avem nevoie de un audit în sistemul sanitar și de o nouă lege a Sănătății. Să se renunțe la managementul pe criterii politice (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că, pentru ca tragedii precum cea de la Piatra Neamț să nu se mai întâmple, e nevoie de trei lucruri: o nouă lege a Sănătății, un audit în întregul sistem sanitar și de depolitizarea managementului spitalelor.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să facem rapid trei lucruri dacă vrem pe viitor, în mod real, să nu se mai întâmple astfel de tragedii. Puțină lume are curajul să spună astăzi că, din păcate, dintr-un exces de amestec politic, noi nu avem o lege nouă a Sănătății. Avem o lege veche, din perioada comunistă, pe care am cârpit-o cât de mult s-a putut și în jurul ei s-a construit un sistem extrem de periculos în Sănătate. Dacă în 2012 am fi avut o nouă lege a Sănătății, ceea ce s-a întâmplat la Neamț nu s-ar fi întâmplat dintr-un simplu motiv: pentru că Legea Sănătății pe care noi o susținem, și care este elaborată de specialiști în managementul Sănătății, spune clar că spitalele își schimbă regimul și capătă statut de fundații de stat, spitale care sunt gestionate de manageri nu numiți politic, dar în baza unui concurs - deci manageri independenți, iar spitalele au obligația să devină instituții pe profit.

Niciun manager numit în baza unui concurs, nu în baza unei decizii politice, nu ar lăsat lucrurile să se miște la voia întâmplării și nu s-ar fi întâmplat un asemenea abuz ca în mai puțin de un an de zile să se schimbe opt manageri în fruntea unei instituții.

Avem nevoie de un audit rapid în întregul sistem public de sănătate. Până construim ceea ce se poate construi, și e dificil în plină criză de sănătate, cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă statul astăzi este să facă un audit cinstit.

Doi: să se renunțe la managementul pe criterii politice, deci un management privatizat dacă vreți, unde să existe o evaluare cinstită, profesionistă și cel care are mandatul să știe că nu pleacă după prima ceartă cu președintele Consiliului Județean sau cu primarul”, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, pentru B1 TV.

Liderul partidului Mișcarea Populară a mai afirmat că „spitalele nu sunt privite prin prisma eficienței și siguranței pe care trebuie să o ofere pentru pacienți, ci prin prisma achizițiilor, aici e marea problemă”.

Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.