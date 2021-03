Eugen Tomac: Cred că Ministerul Sănătății, Guvernul în ansamblul său, în loc să politizeze anumite acțiuni anti-pandemie, ar trebui să înțeleagă că e nevoie de o comunicare cât mai profesionistă (VIDEO)

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac s-a arătat de părere că lipsește autoritatea vocii care trebuie să convingă cetățenii să accepte că măsurile anti-coronavirus nu se iau împotriva cuiva, ci pentru a proteja vieți. În opinia sa, soluția pentru a depăși mai rapid și mai în siguranță această criză este reprezentată de un nivel de testare mai mare și de a vaccina anti-COVID-19 cât mai multă lume.

