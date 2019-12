Eugen Tomac: „Credem că România trebuie refăcută așa cum ne-au lăsat-o înaintașii noștri”/ PMP și Traian Băsescu, protagoniștii unor premiere absolute în Parlamentul European (VIDEO)

PMP consideră „că România trebuie refăcută așa cum ne-au lăsat-o înaintașii noștri”, a declarat Eugen Tomac, președintele formațiunii, la Consiliul Executiv Național.

„Sunt convins că bătăliile politice prin care am trecut ne-au făcut mult mai înțelepți, mult mai puternici, ne-au transformat în oameni politici care știu de ce fac politică pentru această țară. Vă suntem tuturor recunoscători pentru că, indiferent de provocări, presiuni, de piedicile pe care le-am întâmpinat, am fost rezistenți, am luptat pentru cauza în care credem, am luptat pentru obiectivele politice în care credem. Știu că n-a fost simplu, ușor, dar iată că în acest an am purtat două victorii importante”, le-a spus Eugen Tomac membrilor PMP.

El a subliniat că, în anul 2019, partidul a înregistrat mai multe „victorii importante” la nivelul Parlamentului European, unde sunt reprezentați chiar de Eugen Tomac și de fostul președinte Traian Băsescu.

Prima dintre ele este cea prin care UE a condamnat pactul de neagresiune dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, așa-zisul Pact Ribbentrop-Molotov, și prin care blocul comunitar a recunoscut, într-o premieră absolută, la inițiativa lui Traian Băsescu, că României i-au fost anexate teritorii în anul 1940, dar niciodată returnate.

„Crezul nostru, al PMP, este că România trebuie refăcută exact așa cum ne-au lăsat-o înaintașii noștri. Este o realizarea și un obiectiv pentru care PMP merită să lupte mai departe”, a adăugat Eugen Tomac.

A doua rezoluție este cea pe care Parlamentul European plănuiește să o adopte în ultima sa sesiune plenară din acest an, care va avea loc, săptămâna viitoare, la Strasbourg. Documentul se referă la Revoluția Română și, practic, marchează trei decenii de la prăbușirea regimului Ceaușescu și recunoaște că înlăturarea comunismului din țara noastră a fost cea mai sângeroasă din spațiul Europei de Est.

„Suntem în luna decembrie, o lună care va rămâne mult timp de acum încolo o lună plină de amintiri triste pentru români. În urmă cu 30 de ani, oamenii au ieșit pe stradă pentru a-și cere drepturile, pentru a lupta pentru libertate. Mulți dintre cei care au ieșit cu acest gând pe străzile țării nu s-au mai întors acasă. Au plătit această jertfă cumplită și nici până la această oră lor nu li s-a făcut dreptate. Este rușinos că, la 30 de ani de la evenimentele din 1989, deși au murit mii de români, încă nimeni nu a răspuns pentru aceste crime. Deși există decizii ale CEDO, prin care se spune clar că statul român are obligația să limpezească aceste lucruri, deși și astăzi sunt în viață oameni care au fost răniți în acele evenimente cumplite, statul român încă păstrează această taină.

Iarăși, prin forța și determinarea președintelui Băsescu, Parlamentul European, săptămâna viitoare, va face dreptate acestor români nevinovați. Este pentru prima dată când UE va adopta o rezoluție în memoria acestor români nevinovați, la inițiativa noastră, la inițiativa președintelui Băsescu. O inițiativă pe care o vor susține toți europarlamentarii români și toate partidele importante din UE”, a completat Eugen Tomac.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.