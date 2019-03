Eugen Tomac, critici dure pentru Dacian Cioloș: 'Susțineți traseismul în politică? Defilați cu politruci precum Cristian Preda' (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, l-a criticat, marți, pe Dacian Cioloș pentru apropierea sa de Cristian Preda, europarlamentar ales din partea PMP care a schimbat tabăra.

„Partidul dlui Cioloș vine și spune că vrea să aibă oameni noi în politică dar apelează la mercenari. Rușine, dle Cioloș, să mințiți în halul ăsta să apelați la UTC-iști ca Cristian Preda! Dar, asta e viața”, a spus liderul PMP.

Preda „practică mercenariatul în politică, a declarat public în 2014 că s-a folosit de PMP să intre în Parlamentul European”, a mai spus Tomac.

„Vreau să-l întreb sincer pe dl Cioloș dacă susține traseismul în politică, pentru că este incorect față de cetățeni să spui că mizezi pe primenirea clasei politice dar să defilezi politruci precum Cristian Preda. Nu așa putem schimba clasa politică”, a mai spus Tomac.

