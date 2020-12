Eugen Tomac demisionează de la șefia PMP. Marius Pașcan, lider interimar (VIDEO)

Eugen Tomac a anunțat că demisionează de la șefia PMP, urmare a rezultatului de la alegerile parlamentare. Partidul nu a trecut pragul electoral. Președinte interimar al Partidului Mișcarea Populară, până la organizarea unui congres, va fi deputatul Marius Pașcan. Tomac a mai precizat că reprezentanții PMP au depus peste 1.000 de contestații, dar asta nu înseamnă că pun la îndoială desfășurarea scrutinului de duminică sau rezultatul lui.

Eugen Tomac demisionează din funcția de președinte al PMP

„Consider că în politică mereu lucrurile trebuie luate prin prisma rezultatului, exact cum e el validat. Am avut azi o ședință lungă cu colegii din PMP, pentru că sunt conștient că cu toții ne doream mai mult, așteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-mi informa colegii că îmi asum acest rezultat. În politică trebuie să privești viața în ochi așa cum e și si-ți asumi și lucruril bune și pe cele mai puțin bune. Marius Pașcan va fi lider interimar.

Urmează să ne consultăm, să organizăm un nou congres. E o chestiune pe care cred că trebuie s-o facem, pentru că PMP e un partid care nu a greșit cu nimic în activitatea sa parlamentară, care are peste 2.000 de aleși locali, 50 de primari, foarte mulți viceprimari, un partid viu, un suflu pe care ni l-a lăsat moștenire președintele Traian Băsescu. Rămân implicat în viața partidului, dar în calitate de om care și-a asumat această campanie, cred că e absolut just și corect să fac acest gest”, a afirmat Tomac.

Reprezentanții PMP au depus peste 1.000 de contestații după alegerile parlamentare

Eugen Tomac a preciat apoi că, porivit rezultatelor parțiale, PMP a obținut 4,93% la alegerile de duminică.

„În mod clar, am obținut un rezultat bun, în condițiile date. Ne-am fi dorit să fie mult mai mare. Vreau să le mulțumesc enorm românilor din Republica Moldova. Peste 30% din cetățenii din Republica Moldova au votat PMP. Vă sunt profund recunoscător și voi rămâne alături de dvs în toate proiectele viitoare. Politica e un joc de echipă și trebuie s-o privim cu maximă resposabilitate și seriozitate, inclusiv în privința rezultatelor. 4,93 arată rezultatele pentru noi”, a mai spus de acum fostul lider PMP.

Tomac a precizat că Partidul Mișcarea Populară a depus peste o mie de contestații, dar asta nu înseamnă că pune la îndoială desfășurarea acestor alegeri și rezultatul lor: „Acolo unde avem zero voturi sau acolo unde sunt membri care spun că au votat, dar nu sunt voturi consemnate am contestat. Sunt peste 1.090 de contestații pe care le-am formulat. Suntem conștienți de evoluția rezultatului și așteptăm cu mult interes modul cum vor fi soluționate aceste solicitări, care sunt legitime și necesare. Subliniem, însă, că nu punem sub semnul întrebării aceste alegeri, dar, justificat, vrem să fie analizată fiecare solicitare cu maximă seriozitate”.

Alegerile parlamentare au fost câștigate de PSD. Următoarele partide în preferințele alegătorilor au fost PNL, USR-PLUS, AUR și UDMR. PMP și Pro România nu au trecut pragul electoral. După acest rezultat, și Ludovic Orban a demisionat, acesta, însă, din funcția de prim-ministru al României. Interimatul a fost preluat de Nicolae Ciucă, ministrul Apărării.