Eugen Tomac, despre certificatul digital al UE privind COVID-19: Este un instrument care încurajează libertatea de mișcare, nicidecum nu o îngrădește (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) subliniază că certificatul digital al UE privind COVID-19 este menit să faciliteze călătoriile cetățenilor europeni în interiorul blocului comunitar. ”Este un instrument care încurajează libertatea de mișcare, nicidecum nu o îngrădește”, a declarat Tomac, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță.

”E ultima etapă în ceea ce privește implementarea acestui certificat verde digital. Este esențial să găsim soluțiile cele mai potrivite în plină pandemie pentru a debloca economia și pentru a le permite cetățenilor să se miște cât mai simplu dintr-o țară în alta.

Toate statele lumii au fost puternic afectate și Uniunea Europeană a fost puternic încercată în această perioadă și eu cred că trebuie să renunțăm în a alimenta teorii conspiraționiste precum că acest certificat îngrădește libertatea de mișcare. Nicidecum. Acest certificat le permite cetățenilor care s-au vaccinat sau care, din nefericire, au avut acest virus sau cei care nu vor să se vaccineze realizează acest test PCR... Descărcând toate aceste date pe certificatul digital, cu acest certificat vor putea călătorii fără niciun fel de restricții începând cu 1 iulie pe teritoriul Uniunii Europene”, a spus Eugen Tomac.

