Eugen Tomac, despre comunitatea LGBT: Nu am nimic de împărțit cu ea, dar nu sunt un promotor / Eu am un set de valori. Și nouă trebuie să ni se respecte dreptul de a avea grijă de propriile convingeri (VIDEO)

„Nu trebuie să ne îndreptăm împotriva nimănui, dar și nouă trebuie să ni se respecte dreptul de a avea grijă de propriile convingeri, fără a-i discrimina pe ceilalți”, a insistat europarlamentarul PMP Eugen Tomac, într-o intervenție pentru B1 TV, în contextul în care Parlamentul European a decis că folosirea cuvintelor ”mamă” și ”tată” să fie interzisă în instituțiile care lucrează cu publicul. Au mai fost interziși termeni ca „gay” „trans” ori „lesbiană”. Astfel, orice termen care face trimitere către comunitatea LGBT va trebui atent selecționat înainte de a-și face apariția într-unul din documentele oficiale.

Eugen Tomac a mai spus că se manifestă o linie „extrem de agresivă (...) pe ideea că cine nu e cu noi e împotriva noastră și trebuie sancționat”. În opinia sa, forțarea unor decizii pot genera „niște schimbări politice cum greu le poate estima cineva azi”.

A mai spus, de asemenea, că el crede în libertatea de exprimare și, în același timp, rămâne atașat setului de valori în care a fost crescut și pe care se clădește lumea sa.

Tomac a mai afirmat că teme ca acestea probabil sunt mai ușor de abordat în Occident, dar „sunt extrem de greu de explicat cel puțin în Europa de Est”.

Acum aproape o săptămână, Parlamentul European a votat cu o largă majoritate o rezoluție prin care a declarat, simbolic, Uniunea Europenă o „zonă de libertate” pentru persoanele LGBT. Eugen Tomac a votat împotrivă.

