Eugen Tomac, despre inițiativa maghiară Minority SafePack, votată de eurodeputații USR-PLUS: Deschide o portiță pentru separatism în Europa. Nu pot să-mi explic cum un român poate vota contra României (VIDEO)

Parlamentul European a votat, joi, o rezoluție în sprijinul inițiativei maghiare Minority SafePack. Aceasta a trecut inclusiv cu voturile eurodeputaților USR-PLUS. În aparență o inițiativă menită să susțină drepturile minorităților, ea se dovedește a fi un instrument al premierului Viktor Orban de a obține noi privilegii pentru minoritatea maghiară din statele învecinate Ungariei, inclusiv autonomia de facto a Ţinutului Secuiesc.

Minority SafePack a ajuns în acest punct deși, conform tratatelor UE, drepturile minorităţilor reprezintă un domeniu ce ține de competența statelor membre. Comisia Europeană urmează să se pronunțe asupra inițiativei, aceasta având posibilitatea de a respinge total inițiativa.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac, care a votat împotrivă, a explicat, pentru B1 TV, de ce acest proiect, în aparență unul nobil, este, de fapt, extrem de periculos.

