Eugen Tomac, despre proiectul autostrăzii Gdansk - Constanța: Americanii le transmit rușilor că ”pe aici nu se mai trece” (VIDEO)

Americanii le transmit rușilor că ”pe aici nu se mai trece”. Este reacția președintelui PMP, Eugen Tomac, după anunțarea proiectului autostrăzii Gdansk - Constanța. Tomac susține că ideea americanilor este cea mai bună veste pentru români, informează B1 TV.

Vestea construirii de către americani a unei autostrăzi care să lege Constanța de portul polonez Gdansk continuă să stârneasca reacții. Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că Statele Unite transmit un mesaj categoric Rusiei.

„Vestea primită de la Washington este extraordinară și demonstrează cât se poate de limpede că Statele Unite ale Americii sunt cel mai important partener strategic al României. Nu trebuie să uităm nicio clipă că România a fost victima URSS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Astăzi teritoriile de la est de Prut nu ne mai aparțin, iar la doar 150 kilometri de frontieră, pe teritoriul Republicii Moldova, se află ilegal armata Federației Ruse. Prin urmare, proiectul anunțat de administrația americană privind construirea autostrăzii și a căii ferate Gdansk - Constanța trebuie să ne bucure enorm. Semnalul este clar: pe aici nu se mai trece din nou!”, a comentat liderul PMP.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.