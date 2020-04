Eugen Tomac, despre proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc: "Un interes al PSD de a ține cât mai aproape UDMR-ul"

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri seară în cadrul emisiunii "Dosar de politician" că minoritatea maghiară are de multe ori o agendă care intră în coliziune directă cu interesele statului român, proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc dovedind acest lucru:

"Noi ne raportăm întotdeauna la minoritatea maghiară pentru că este cea mai numeroasă minoritate națională de pe teriotirul României. Noi mai avem alte 17 minorități care spre desosebire de cea maghiară se bucură alături de noi de sărbătorile pe care le avem, de Ziua Națională, de exemplu. Minoritatea maghiară are o agendă care uneori intră în coliziune directă cu interesele statului român. Acest lucru trebuie să îl știe și domnul Ciolacu și foarte mulți politicieni care fac jocuri", a precizat Eugen Tomac.

De asemenea, Eugen Tomac a precizat că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ignorat decizia liderilor de grup care au decis ca proiectul să fie introdus în plen și respins:

"Liderul grupului PMP din Camera Deputaților, domnul Marius Pașcan, ne-a cerut tuturor liderilor de grup, cei 7, pe 12 martie ca acest proiect privind așa zisul Ținut Secuiesc să fie introdus pe ordindea de zi și respins pentru că în caz contrar va fi adoptat tacit. S-a dat și un vot acolo. S-a dat un vot împotriva acestei propuneri din partea reprezentantuui UDMR și o singură abținere. În rest toți au votat pentru introducerea pe ordinea de zi. Liderii decid ce stabilește Broul Permanent, acesta introduce pe ordinea de zi și dezbate și votează în plen. Aici lucrurile sunt limpezi, Biroul Permanent nu a dorit să introducă pe ordinea de zi acest proiect, să îl dezbată și să îl respingă", a mai spus Eugen Tomac.

Acesta a sugerat că votarea tacită a proiectului în Camera Deputaților a fost un calcul politic:

"E un calcul politic evident. Un interes al PSD de a ține cât mai aproape UDMR-ul și de a-l ajuta de bună seamă pentru că toată această dezbatere înceracă să aducă pe agendă subiecte care umilesc satul român.

S-a dat un vot în acel comitet al liderilor. Când discuți despre proiecte ce țin de identitatea statului român nu este orice proiect. Această temă este adusă în actualitate în an electoral. Este o complicitate evidentă între PSD și UDMR prin care încearcă să facăacest joc. Dacă nu interveneam cu toții să spunem că este o cedare nemeritată în numele statului român, proiectul acesta nu era respins în Senat. Îl foloseau ca pe o temă de dezbatere politică. Este prea mult!", a precizat Eugen Tomac.

