Eugen Tomac a criticat în termeni duri propunerile lui Adrian Streinu Cercel privind izolarea bătrânilor pe timpul epidemiei de coronavirus. Președintele PMP a susținut că astfel de soluții puteau fi aplicate eventual într-o dictatură, nicidecum într-o democrație. Europarlamentarul a mai atras atenția că autoritățile trebuie să fie mai atente la comunicarea publică pe tema epidemiei de COVID-19, căci românii au nevoie de informații clare, nu de „păreri și absurdități”.

„Pe domnul profesor Cercel trebuie să-l informeze cineva că Ceaușescu nu mai e în viață. Poate într-o dictatură asemenea soluții ar fi putut fi impuse fără nicio emoție”, a scris Tomac, pe Facebook.

Președintele PMP a atras atenția că autoritățile care gestionează criza trebuie să fie extrem de atente la ce transmit, erorile de comunicare fiind inacceptabile într-un moment ca acesta. El a insistat că românii au nevoie de informații clare, nu de păreri și absurdități.

Sursă Video: Eugen Tomac / Facebook

