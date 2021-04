Eugen Tomac, despre revenirea României la normalitate: Premierul Florin Cîțu vine cu un mesaj exagerat de optimist (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat miercuri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, că, din punctul lui de vedere, premierul Florin Cîțu a dat un mesaj ”exagerat de optimist” cu privire la orizontul de timp în care România ar putea începe să revină la normalitate și ar atinge o imunitate colectivă în urma vaccinării anti-COVID-19. Șeful Guvernului a anunțat recent înființarea ”Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate la 1 iunie” și a precizat că România ar putea avea, până la finalul lunii iulie, 10 milioane de persoane imunizate.

”Este din ce în ce mai clar că domnul Cîțu a înțeles că, dacă nu comunică, se întâmplă lucruri extrem de grave pentru că vin tot felul de oameni limitați, de genul celor pe care îi cunoaștem deja, distinsa senatoare Șoșoacă este vârf de lance a celor care pun sub semnul întrebări tot ceea ce se întâmplă. Iată că în încercarea aceasta de a recupera, pentru că au avut o perioadă lungă în care au comunicat extrem de puțin, acum vine cu un mesaj exagerat de optimist. Se cunoaște foarte bine că progrese se fac, avem acest vaccin ceea ce este extraordinar, obiectivul este ca până în septembrie să putem vaccina 70% din populație, dar peste tot în Europa sunt probleme în ceea ce privește asigurarea de stocuri necesare”, a spus Eugen Tomac.

