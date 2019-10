Eugen Tomac (PMP), după ce „Discotecă” Teodorovici a hărțuit un reporter B1.RO: „Delir. Un om căruia chiar i-au plecat boii” (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, a caracterizat, joi seară, în direct pe B1TV, drept „delir” și „golănie” gestul lui Eugen Teodorovici, în condițiile în care, imediat după moțiunea de cenzură, președintele executiv al PSD a agresat verbal un reporter B1.RO, cu un limbaj grosolan, ce ar fi putut fi încadrat chiar la hărțuire sexuală.



„Delir. Un om căruia chiar i-au plecat boii. Un om care nu înțelegea sau încerca să înțeleagă în ce film se află, pentru că au fost atât de siguri că rămân la guvernare. Și în această dimineață, pentru că ei trăiesc așa, în lumea lor, și contează foarte mult cine și cum îi minte. Deși, în mod realist, se vedea că nu mai există această susținere și trebuie să fim corecți, n-am fi reușit să trecem această moțiune dacă nu ar fi existat un grup consistent dintre foștii lor colegi, care n-ar fi votat, astăzi, unii dintre ei la vedere, în mod demonstrativ, fiind membri PSD, împotriva Guvernului Dăncilă. Deci este clar că un asemenea derapaj și o asemenea golănie arată de fapt nivelul lor foarte scăzut de raportare la relația cu presa. Modul cum privesc ei relația.



Este ministru de Finanțe al României sau fostul ministru. Din punct de vedere al integrității și al onestității, în relație cu oricine, când răspunzi de banii acestei țări, nu poți să faci glume. Nici ca ministru la Agricultură, nici ca oricare alt membru al Guvernului, care își poate permite. Deci există o anumită rigoare, care se impune pentru un asemenea post”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Așadar, declarația președintelui PMP vine în contextul în care Eugen Orlando Teodorovici, proaspăt demis prin moțiune de cenzură din funcția de ministru al Finanțelor - alături de restul Guvernului Dăncilă, care a avut un derapaj verbal fără precedent la acest nivel la adresa reporterului B1.RO.



Supărat pe rezultatele de la moțiunea de cenzură în care opoziția a strâns 238 de voturi și a dărâmat guvernul Dăncilă, Teodorovici a apelat la un limbaj incalificabil la adresa reportelui B1.RO care a vrut să îi adreseze câteva întrebări privind viitorul său politic. (Detalii AICI)

