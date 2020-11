Eugen Tomac, după anunțurile făcute de Marcel Ciolacu și parlametarii USR: Demisia și-au dat-o și Liviu Dragnea și mulți alții, dar pensiile speciale au rămas. Soluția e eliminarea lor

Eugen Tomac, președintele PMP, anunțat, marți dimineață, că partidul pe care îl conduce va depune chiar în cursul acestei zile o solicitare de convocare a Birourilor Permanente Reunite și de aducere în plen a legii prin care cere eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari.

Tomac susține că anunțul lui Marcel Ciolacu, liderul PSD, că demisionează din Legislativ pentru a nu beneficia de pensie specială e doar praf în ochi, căci Ciolacu mai are un mandat plin de parlamentar, deci tot se va bucura de acest privilegiu. Cât despre anunțul parlamentarilor USR că vor demisiona din Legislativ tot pentru a nu mai primi pensii speciale, Eugen Tomac spune că nu rezolvă nimic, căci acești politicieni vor fi realeși la scrutinul din 6 decembrie și tot se vor încadra la a primi acest fel de venit.

Reacția lui Eugen Tomac, după ce Marcel Ciolacu a anunțat că va demisiona din Parlament pentru a nu primi pensie specială

Marți, într-o postare pe Facebook, Eugen Tomac a explicat faptul că liderul social-democraților va beneficia de pensie specială chiar dacă demisionează acum din Parlament, asta pentru că mai are un mandat plin.

Președintele PMP a mai ținut să precizeze că el a fost singurul care, chiar în plenul Camerei Deputaților, a cerut să nu primească pensie specială și să se consemneze solicitarea lui în stenograma ședinței.

„Eu mi-am dat demisia din Parlament anul trecut, nu anul acesta cu 10 zile înainte de alegeri, dar nu le pot spune oamenilor că odată ce mi-am dat demisia nu voi avea pensie specială.

Teoretic, nu am un mandat întreg 2016-2020, pentru că în iunie 2019 am plecat din Camera Deputaților.

Eu în schimb am un mandat întreg 2012-2016 și, conform prevederilor din lege, beneficiez de pensie specială. Pentru un mandat întreg și cei doi ani și jumătate de mandat din 2016-2019.LOVITURĂ pentru Pro TV! Încă o vedetă are COVID-19

Prin urmare, ceea ce am făcut totuși pentru a nu beneficia de pensie, am declarat în plenul Camerei Deputaților, cerând sa se consemneze în stenogramă, care se publică în Monitorul Oficial că renunț la acest drept. Am fost singurul parlamentar care a făcut asta!!!”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

Acesta a explicat apoi și de ce anunțul similar făcut de parlamentarii USR nu are nicio însemnătate: „Mai mult decât atât, dacă astăzi toți parlamentarii noștri și-ar da demisia, dar ei mai au mandate întregi demisia lor nu are niciun efect. Așa este și în cazul celor de la USR, ei azi își dau demisia, dar peste zece zile toți sunt realeși, dacă nu eliminăm pensiile speciale totul rămâne praf in ochi”.

În consecință, pentru ca pensiile parlamentarilor și primarilor să fie eliminate cu adevărat, PMP va solicita marți convocarea Birourilor Permanente Reunite și aducerea în plen a legii în cauză.

„Aceasta este soluția, eliminarea, pentru că demisia și-a dat-o și Dragnea și mulți alții, dar pensiile au rămas”, a mai precizat Eugen Tomac.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut că va demisiona din Parlament pentru a nu primi pensie specială

Luni seară, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va „demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială”. „La fel am făcut și acum patru ani, la fel voi face și acum”.

„Cât contribui, atât primești – este singurul principiu corect care trebuie să stea la baza pensiei”, a mai scris Ciolacu, pe Facebook.

El a acuzat apoi Guvernul PNL că nu a dat o Ordonanță de Urgență care ar fi putut elimina cu totul pensiile speciale: „O bună ocazie a fost ratată din nou de Guvernul Orban în acest an, când a refuzat să dea o ordonanță de urgență pentru eliminarea pensiilor speciale, act normativ care s-ar fi aplicat imediat. Câteva miliarde bune de lei economisite astfel ar fi fost mult mai utile la Sănătate”.

Și parlamentarii USR au anunțat că vor demisiona chiar marți din Legislativ, pentru a nu beneficia de pensii speciale.