Eugen Tomac: Gândiţi-vă ce distracţie va fi în toamnă, cu Dăncilă candidat la prezidenţiale (VIDEO) 

În PSD există persoane dispuse să plece de la guvernare, dar care totuşi nu au curaj să o înlăture pe Viorica Dăncilă de la conducerea partidului, a declarat preşedintele PMP, Eugen Tomac, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "Dosar de Politician".

"Sunt oameni care vor să plece de la guvernare", a declarat Eugen Tomac.

Întrebat de ce acei membri PSD nu o dau, totuşi, la o parte pe Viorica Dancila, preşedintele PMP a replicat că: "Pentru că nu au curaj".

"Dacă vor să plece, marţi să voteze moţiunea şi să plece acasă. Pentru ca altă soluţie n-au. Lu' Ponta îi convine să rămână Dăncilă la Palatul Victoria".

"Pentru PSD, cea mai sănătoasă soluţie, acum, este să plece. Să plece, să scape de toate nulităţile pe care le are acum în vârful partidului. (...) Gândiţi-vă ce distracţie va fi, ce dezbateri vom avea în toamnă, cu Dăncilă candidat la prezidenţiale. Vă imaginaţi? Că asta va fi acum preşedintele PSD şi candidat la prezidenţiale. Ce să explice doamna Dăncilă?", a completat el.

Totodată, preşedintele PMP a dat de înţeles că, în fapt, alţi membri PSD (precum senatorul Şerban Nicolae, de exemplu) nu vor fi candidaţi la prezidenţiale, în ciuda retoricii din ultima perioadă.

"Cine are partidul în mână acum? Cine are pixul la bani. Despre asta este vorba", a spus Eugen Tomac.

