Eugen Tomac: ”Nu ne interesează să facem coaliție cu Victor Ponta. Dacă nu votăm învestirea unui nou guvern, rămânem cu Dăncilă până după prezidențiale” (VIDEO)

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat luni seară,după discuțiile avute la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta și Ludovic Orban, că PMP nu va accepta să facă parte dintr-un guvern cu Victor Ponta.

"Nu ne interesează să facem coaliție cu Victor Ponta. El nu este cu nimic diferit față de cei pe care acum îi blamează. Este clar că, dacă nu vor înțelege că România are nevoie de un guvern de tranziție, ne vom îndrepta spre anticipate. Trebuie să vedem cine va fi desemnat premier și apoi vom mai sta de vorbă. Era un act de trădare menținerea Guvernului Dăncilă. Am discutat despre situația din țară cu președintele Klaus Iohannis", a declarat Eugen Tomac.

Acesta a mai spus că dacă noul guvern nu va trece de votul Parlamentului, Viorica Dăncișă va rămâne premier până după alegerile prezidențiale.

”Dacă nu votăm învestirea unui nou guvern, rămânem cu Dăncilă până după prezidențiale. În cazul în care mâine (marți - n.r.) președintele desemnează un premier care își prezintă în câteva zile un cabinet și pică în Parlament primul guvern, probabil vom avea o nouă nominalizare imediat după turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Deci, practic, Dăncilă va organiza alegerile prezidențiale”, a mai spus Eugen Tomac.

