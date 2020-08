Eugen Tomac: În București nu există o alianță a Dreptei, e o minciună / Noi nu am avut o agendă cu PSD / Sunt consilieri USR care acum candidează pe listele social-democraților (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, a declarat joi, pentru B1 TV, că în București nu există o alianță împotriva PSD, așa cum se vorbește în spațiul public, ci simple înțelegeri punctuale între PNL și USR-PLUS. Tomac a negat categoric că face aceste afirmații din frustrare că partidul său a rămas în afara ”înțelegerilor”. Despre acuzațiile că, în ultimii ani, PMP a votat în Consilii cot la cot cu PSD, Eugen Tomac a precizat că nu a existat o alianță cu social-democrații, căci astfel PMP ar fi dat viceprimarul Capitalei, și că „poate uneori s-au făcut greșeli, iar eu nu sunt adeptul ideii că în politică nu se comit greșeli”. Tomac a mai afirmat că sunt cel puțin doi consilieri aleși pe listele USR, care au votat proiectele PSD și care acum candidează din partea acestui partid. A dat un singur nume - Sorin Ioan Ceacâr, care a fost exclus din Uniune. În schimb, tot Tomac a afirmat că „noi nu am avut o agendă cu PSD. Dacă agenda USR a fost să voteze întodeauna împotrivă...”.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că la nivelul Bucureștiului nu poate fi vorba despre o alianță, ci doar de înțelegeri punctuale între PNL și USR-PLUS. El a susținut că nu s-a ajuns la o alianță a tuturor partidelor de Dreapta din cauza acestor formațiuni, care n-au vrut liste comune cu PMP-ul.

„Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, a existat o subminare constantă și destul de subtilă a USR pentru această candidatură și vă aduc aminte că ei nu și-au dorit liste comune în București, deci o alianță. Există toată această minciună. În București nu există nicio alianță, nicio unitate a niciunui partid. Există doar niște înțelegeri punctuale, pentru că USR candidează singur la Consiliul General și la sectoare, PNL candidează singur, iar obiectivul lor a fost să nu se creeze liste comune pentru a nu-l pune pe Nicușor Dan pe listă”, a declarat Tomac, pentru B1 TV.

La remarca moderatorului B1 TV Tudor Barbu, că unii l-ar putea acuza de frustrare pentru că partidul său a rămas în afara înțelegerii, Tomac a răspuns: „Zero! Noi avem prima șansă pentru Primăria Generală. Bucureștenii nu sunt niște naivi!”.

Cât despre provocarea lansată de Nicușor Dan Gabrielei Firea, Eugen Tomac a afirmat: „Atât timp cât candidații vor fugi de o confruntare de idei, de proiecte cu Băsescu, înseamnă că-și disprețuiesc propriul electorat. Când ai pretenția că vrei să obții votul majorității, înfrunti orice situație. Esența democrației e dezbaterea. Mi-aș dori să existe dezbateri și cu Dan, și cu Firea ale președintelui Băsescu, un om care a demonstrat că știe și poate”.

