Eugen Tomac, în Parlamentul European, despre cazul Navalnîi: Rusia de astăzi se transformă într-un gulag și avem obligația să acționăm. Putin încearcă să își elimine opoziția prin practici staliniste (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) s-a arătat șocat de evenimentele din Federația Rusă, unde opozantul Aleksei Navalnîi a fost reținut de autorități la revenirea în țară, după ce efectuase un tratament în Germania în urma otrăvirii sale cu un agent neurotoxic de tip Noviciok. „După ce medicii europeni au demonstrat că Rusia lui Putin a încercat să lichideze fizic o voce care deranjează Kremlinul, răspunsul primit este că atunci când această voce se întoarce acasă este din nou reținută”, a declarat demnitarul, în Parlamentul European, subliniind că UE este obligată să acționeze.

„Este absolut șocant ceea ce se întâmplă în aceste zile. În primul rând, pentru că asistăm la ceva ce nu se aștepta nimeni, pentru că, după ce medicii europeni au demonstrat că Rusia lui Putin a încercat să lichideze fizic o voce care deranjează Kremlinul, răspunsul primit este că atunci când această voce se întoarce acasă este din nou reținută. Aveți în fața dumneavoastră, domnule vicepreședinte, o mare provocare. Ea implică acțiune din partea Uniunii Europene pentru că milioane de oameni, cu același curaj pe care îl are Navalnîi în Rusia, se uită cu speranță spre Europa. Rusia de astăzi se transformă pe zi ce trece într-un gulag și avem obligația să acționăm, pentru că ceea ce demonstrează în aceste zile Putin prin comportamentul său, impunând practic practici staliniste prin care încearcă să își elimine opoziția, ne obligă pe toți la acțiune”, a afirmat Eugen Tomac, în Parlamentul European.

