Eugen Tomac: Între PNL și USR-PLUS e o înțelegere pe care n-o pricep sub nicio formă / Despre posibila candidatură a lui Traian Băsescu: Anunțăm în câteva zile (VIDEO)

Eugen Tomac, liderul PMP, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că nu poate înțelege „sub nicio formă” ce fel de alianță au încheiat PNL și USR-PLUS în perspectiva alegerilor din București. El a precizat că a vorbit atât cu Ludovic Orban, liderul liberalilor, cât și cu Dan Barna, președintele Uniunii, și le-a explicat faptul că PMP nu are pretenții exagerate, dar aceștia „n-au dorit să facem un front comun”. Tomac a mai spus că în zilele următoare vor anunța dacă Traian Băsescu va fi sau nu candidatul Partidului Mișcarea Populară la Primăria Capitalei. Tot atunci, va explica pe larg motivele pentru care PMP va merge separat de PNL-USR/PLUS la alegerile din Capitală.

Eugen Tomac, despre eșecul negocierilor dintre PMP și PNL-USR/PLUS și despre posibila candidatură a lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei

„Pentru Primăria Capitalei, dacă domnul președinte Traian Băsescu va intra în această bătălie va fi.... (râde) Aveți răbdare. În câteva zile, PMP va face acest anunț. Eu îmi doresc personal enorm de mult ca domnul președinte Traian Băsescu să-și obțină cel de-al treilea mandat de Primar General. Sunt absolut convins că, după această experiență politică de președinte al României, de europarlamentar, va reuși să dea o nouă față orașului într-un timp record, pentru că știe Bucureștiul foarte bine. A demonstrat atunci când a fost ales, în urmă cu 20 de ani. Din păcate, chiar dacă nu vom avea o campanie electorală clasică, cu întâlniri cu cetățenii, va fi o campanie grea.

Cel târziu la începutul săptămânii vitoare, vor face un anunț clar și vom explica motivele pentru care PMP intră în această competiție. Am înțeles motivul pentru care celelalte partide au decis să meargă singure. E opțiunea domniilor lor”, a declarat liderul PMP, Eugen Tomac, pentru B1 TV.

La remarca moderatorului Silviu Mănăstire că, de fapt, PNL și USR/PLUS merg împreună în alegerile din București, nicidecum singure, Tomac a răspuns: „Nu e o alianță, e o înțelegere pe care n-o înțeleg sub nicio formă, pentru că o alianță e atunci când merg cu candidați comuni, cu liste comune, cu un mesaj de învingător. Or chestiunea asta extrem de sofisticată cu liste separate la consilii locale și la Consiliul General, cu unele partide care vor avea candidați la unele sectoare, celelalte nu vor avea, e o situație pe care, personal, nu o înțeleg. Avantajează PSD din toate punctele de vedere. Noi am fost destul de onești, am discutat și cu Dan Barna și cu premierul Ludovic Orban, le-am explicat că pretențiile noastre nu sunt exagerate. N-au dorit să facem un front comun, prin urmare suntem obligați”.

PMP va avea peste 2.600 de candidați în toată țara la alegerile locale

Liderul PMP a mai spus că se așteaptă la o campanie murdară, chiar dacă pericolul reprezentat de coronavirus o va face atipică față de cele de până acum: „Niciodată în campanie nu au lipsit loviturile sub centură sau încercarea de a deforma realitatea, prezentând diverse chestiuni inventate. Important e să ai reacția imediată să demontezi. Vom avea parte și de bătăi prin cartiere, și prin comune, și prin orașe și, bineînțeles, atacuri mizerabile. Nu mă impresionează acest lucru”.

Eugen Tomac a mai precizat că Partidul Mișcarea Populară va avea peste 2.600 de candidați la alegerile locale, în toată țara.

Scrutinul va avea loc pe 27 septembrie.