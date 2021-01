Eugen Tomac: Joe Biden cunoaște foarte bine realitățile de la noi / Se așteaptă o reîncălzire a relațiilor între mai multe capitale europene și Washington (VIDEO)

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a explicat, miercuri seară, că actualul președinte al SUA a fost cel care a gestionat politica externă a SUA în ceea ce privește Europa „și în mod special relația cu România”, astfel că Joe Biden „cunoaște foarte bine realitățile de la noi”. Demnitarul european a explicat că a observat la Bruxelles că există un alt ton și că se așteaptă o reîncălzire a relațiilor între mai multe capitale europene și Washington.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.