Eugen Tomac: „La aceste alegeri cu o miză uriașă, cu o societate puternic scindată, cred că Donald Trump este soluția pentru a menține America puternică și unită!”

Eugen Tomac a declarat că, pentru el, America este mai mult decât o țară pe care o simte „aproape”. „Voi continua să susțin cu toată forța întărirea relațiilor pe toate palierele cu cel mai important partener strategic al României”, a subliniat președintele PMP.

Eugen Tomac, președintele PMP: „Cred că Donald Trump este soluția pentru a menține America puternică și unită”

„Pentru mine, America este mai mult decât o țară pe care o simt aproape. O cunosc bine, am mulți prieteni acolo și o respect enorm. Prima dată am vizitat-o la invitația Departamentului de Stat, acum 15 ani. De atunci, legăturile mele cu Statele Unite s-au înmulțit și voi continua să susțin cu toată forța întărirea relațiilor pe toate palierele cu cel mai important partener strategic al României. La aceste alegeri cu o miză uriașă, cu o societate puternic scindată, cred că Donald Trump este soluția pentru a menține America puternică și unită! Vin vremuri grele, iar noi avem nevoie de America implicată, alături de Europa!”, a scris Eugen Tomac, miercuri, pe Facebook.

Pentru mine, America este mai mult decât o țară pe care o simt aproape. O cunosc bine, am mulți prieteni acolo și o... Publicată de Eugen Tomac pe Marţi, 3 noiembrie 2020

Donald Trump: Rezultatele din această seară sunt fenomenale

Deznodământul alegerilor prezidențiale din SUA este încă incert, dar cei doi candidați la președinția SUA, Donald Trump și Joe Biden, s-au autodeclarat deja în postura de câștigători. Președintele american în exercițiu a susținut o declarație de presă, miercuri dimineață, în prezența susținătorilor și a echipei sale, ocazie cu care a mulțumit electoratului american pentru „sprijinul formidabil” și s-a arătat încrezător că va ieși victorios din cea mai importantă întrecere electorală a lumii libere.

„Vreau să mulțumesc Primei Doamne, întregii mele familii, vicepreședintelui Mike Pence, pentru că au fost alături de noi. Ne pregătim de o mare sărbătoare. Rezultatele din această seară au fost fenomenale. (...) Eram pregătiți să ieșim afară și să sărbătorim ceva atât de frumos, atât de bun, așa un vot, un asemenea succes. Cetățenii acestei țări s-au prezentat într-un număr record – acesta este un număr record, n-a mai fost nimic de genul. (...) Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm – Florida nu numai că am câștigat-o, ci am câștigat-o detașat. Am câștigat marele stat Ohio, am câștigat Texas. Am câștigat Texas cu 700.000 de voturi (...). Am câștigat Georgia. (...) Am câștigat Carolina de Nord”, a subliniat Donald Trump, care a mai adăugat, printre altele, că „un grup foarte trist de oameni" încearcă să-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegători, astfel că se va adresa Curţii Supreme a SUA.

În acest moment, situația ar fi, după caz, mai mult sau mai puțin incertă în șapte state americane: Wisconsin (10 electori), Michigan (16 electori), Pennsylvania (20 de electori), Carolina de Nord (15 electori), Georgia (16 electori), Nevada (6 electori) și Alaska (3 electori), potrivit Fox News, care îl plasează pe Joe Biden la 238 de electori, iar pe Donald Trump la 213 – pentru a câștiga alegerile prezidențiale din SUA, un candidat are nevoie de o majoritate de cel puțin 270 de voturi în Colegiul Electoral.