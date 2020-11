Eugen Tomac: Lupta este să câștigăm timp până când apare vaccinul, pentru că avem de parcurs această viață cu școală online, telemuncă și pagube uriașe în economie (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a făcut un apel la solidaritate și coeziune pentru depășirea crizei COVID-19 și a efectelor sale. „Îmi aduc aminte și acum – în loc să existe o comunicare cât mai eficientă pe chestiuni ce țin de legislație, în Parlament se duceau lupte împotriva actualului cabinet pentru amputarea măsurilor pe care le poate lua statul în vreme de criză”, a declarat eurodeputatul, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

