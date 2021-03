Eugen Tomac: Mai există un virus extrem de periculos - Dezinformarea. Următoarea bătălie pentru statele democratice e să creeze instrumentele eficiente care s-o combată (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că pe lângă SARS-CoV-2 mai există un virus extrem de periculos - dezinformarea, iar următoarea mare provocare pentru statele democratice este să creeze instrumentele necesare pentru a lupta cu acest virus.

„Este evident că mai există un virus extrem de periculos. Acest virus se numește dezinformare. Avansul tehnologic ne perimite azi să asistăm la un val de dezinformare fără precendent și în această situație tensionată, plină de necunoscut, în mod clar au apărut și vor apărea și vor fructifica toate nemulțumirile din societate cei care trăiesc din dezinformare.

Deci dezinformarea nu mai e o chestiune doar de speculație. Ea a devenit o amenințare extrem de reală pentru societățile democratice, începând de la chestiuni legate de vaccin, de la chestiunile economice, geopolitice, politice. E evident că asistăm la un val de dezinformare care pune în dfiicultate democrația. Mă tem că, odată cu acest concept extrem de sofisticiat care oferă, din nefericire, platforme largi celor care trăiesc din dezinformare, vom asista și la un val de populism care, politic, va cântări greu peste doi - trei ani. Această situație nu e doar în țara noastră, o întâlnim și în alte state, cu instituții mai puternice.

Și pe mine ce m-a șocat e declarația de acum trei săptămâni a vicepreședintelui Comisiei Europene, Josep Borrell, care a spus că UE nu are instrumente pentru a combate activ, la ora actuală, tot ceea ce ține de dezinformare. Cred că următoarea bătălie pentru statele democratice e să creeze instrumente extrem de eficiente care să combată dezinformarea”, a declarat europarlamentarul PMP Eugen Tomac, duminică seară, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că Guvernul României ar trebui să înțeleagă că e nevoie de o comunicare cât mai profesionistă și nu să politizeze acțiunile anti-pandemie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Mirela Vaida: Sunt încă în stare de șoc. Efectiv, mi-am văzut moartea cu ochii