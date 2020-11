Eugen Tomac: Marile economii se pregătesc de ceea ce este mai rău / România are nevoie, după 6 decembrie, de un parlament responsabil care să dea țării un guvern stabil (VIDEO)

Eugen Tomac a subliniat că după alegerile din 6 decembrie România are nevoie „de un parlament responsabil care să dea țării un guvern stabil, care să se apuce de treabă și să fructifice toate oportunitățile pe care le avem”. „Trebuie să ne pregătim de ce este mai rău, trebuie să fim solidari, trebuie să luptăm pentru salvarea fiecărui loc de muncă, să atragem banii puși la dispoziție de Uniunea Europeană în următorii ani”, a mai spus președintele PMP, joi, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.