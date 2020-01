Principalul obiectiv pentru PMP este revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, a afirmat, duminică seară, în direct pe B1 TV, Eugen Tomac, care a precizat că, într-un proces electoral de acest gen, PSD „mai rămâne cu patru președinți de consiliu județean din 29”.

„În primul rând, cred că noi am trimis acasă guvernul PSD de la Palatul Victoria și ne-am asumat niște angajamente în fața cetățenilor. Primul obiectiv, din punctul meu de vedere, și cel mai important, chiar mai important decât alegerile anticipate, este revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Dacă vom reveni la alegerea primarului în două tururi, vom avea o șansă reală de a scăpa țara de baroni din toate partidele, pentru că la ora actuală administrația publică locală este paralizată de oameni, care au câștigat primării, consilii județene, cu 7%, 8%, 13%. Este inadmisibil ca oameni, care se bucură de o susținere destul de îngustă din partea unei părți a societății destul de implicată în procesul electoral, să decidă cine guvernează în România. Eu cred că, dacă vom reveni la alegerea primarilor în două tururi, la alegerile locale PSD mai rămâne cu patru președinți de consiliu județean din 29. Cred că, cu un asemenea rezultat, este mult mai confortabil să intri în alegerile parlamentare”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat de ce nu s-au făcut demersurile pentru revenirea la acest tip de scrutin, Eugen Tomac a răspuns: „Pentru că nu a existat voință”.

Eurodeputatul a subliniat că, în Camera Deputaților, există deja un proiect propus de PMP privind revenirea la două tururi, dar că intrarea sa pe ordinea de zi a fost sabotată de PSD și UDMR. Proiectul de act normativ a fost deja adoptat de Senat, astfel că deputații au rol decizional în această chestiune.

