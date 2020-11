Eugen Tomac: Nu am auzit niciodată că PMP n-ar fi dorit pentru o viitoare colaborare parlamentară sau guvernamentală. Pe noi ne interesează ca țara să aibă un guvern stabil și o majoritate

Eugen Tomac a comentat, joi seară, într-o intervenție telefonică în timpul emisiunii "Dosar de Politician" de pe B1 Tv, afirmația că USR nu ar vrea să facă parte dintr-un guvern din care să facă parte și PMP. Candidatul PMP la Camera Deputaților a declarat că el nu este la curent cu acestă reticență. În plus, Tomac a afirmat că poate aduce un plus valoare viitoarei guvernări, prin obiectivele pe care le promovează.

"Nu am auzit niciodată nici in discuții pe care le-am avut cu membrii USR, nici cu colegii din PNL o asemenea abordare că PMP n-ar fi dorit o viitoare colaborare parlamentară sau guvernamentală. Aud pentru prima dată la dumnevoastră. Eu am un dialog cu liderul USR, cu domnul prim-ministru. Pe noi ce ne interesează este ca România, după 6 decembrie să aibă o majoritate stabilă în parlament și un Guvern pliat pe pe prioritățile țării, în acord cu prioritățile pe care le are Uniunea Europeană. PMP poate veni la guvernare cu un plus valoare pe prioritățile pe care le promovăm. De exemplu, noi suntem singurul partid care avem o lege a Sănătății și e nevoie de reformă în Sănătate, Credem că fondurile europene trebuiesc cheltuite cu multă transparentă și noi am mers în Parlament cu proiectul privind transparența totală în administrație și sper ca viitorul cabinet să-și asume acest obiective de a publica toate contractele și facturile pe care le cheltuie instituțiile publice. Nu am o asemenea informație că ar exista vreo reticență din partea cuiva. Pe noi ne interesează ca țara să aibă un guvern stabil și o majoritate care să susțină reforme reale pentru statul român și să atragem cât mai multi bani pentru a salva și crea locuri de muncă", a declarat Tomac.