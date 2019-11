Eugen Tomac: 'Obiectivul PMP pentru alegerile locale este un scor de peste 10%. Vom rade toţi preşedinţii care nu înţeleg că politica se face pe voturi'

Eugen Tomac a declarat, vineri, la Colegiul Naţional al PMP de la Sinaia, că următorul obiectiv al PMP este este să obţină un scor de peste 10% la alegerile locale.

Tomac a precizat că va ‘rade toţi preşedinţii care nu înţeleg că politica se face pe voturi’.

"Urmează o perioadă încărcată, abia s-a încheiat o campanie grea, dar testul suprem îl dăm la alegerile locale. (...) Îi felicit pe toţi cei 130 de preşedinţi din întreaga ţară care au obţinut în localităţile lor scoruri cu două cifre. (...) S-a demonstrat că acolo unde există implicare şi seriozitate, PMP poate obţine un scor cu două cifre şi acesta trebuie sa fie obiectivul nostru pentru alegerile locale al PMP - un scor de peste 10%. Cu acest mandat plec în următoarea perioadă prin organizaţii. Să înţelegeţi că logica asta că 'merge şi aşa' nu mai ţine. Vom rade toţi preşedinţii care nu înţeleg că politica se face pe voturi. Nu am nevoie nici de scuze nici de replici neputincioase, am nevoie de performanţă şi un partid politic sănătos poate face performanţă şi poate creşte în ochii românilor atunci când liderii noştri cred în programul nostru, cred în mesajele pe care le promovăm, cred că aducând oameni valoroşi, noi, lângă PMP, putem face performanţă, nu o să am niciodată pretenţia să obţinem un scor cu 2 în faţă în judeţe, unde este greu sa obţii acest lucru, dar un scor cu 1 în faţă (...) se poate obţine, aşa cum au demonstrat peste 130 de colegi din ţară", a declarat Tomac, potrivit Agerpres.

Liderul PMP a adăugat că "nu se poate ca în organizaţii unde obţii 30 de voturi în 2016 să obţii tot 30 de voturi în 2019”.

Acolo e limpede că preşedinţii nu şi-au făcut treaba şi nu-i mai putem păstra. Avem această obligaţie de a gândi lucid politic şi să luăm decizii înţelepte pentru a face performanţă. (...) Suntem partid europarlamentar, îl avem pe preşedintele Traian Băsescu cel mai activ europarlamentar pe care l-a avut România vreodată în Parlamentul European. Am reuşit sa obţinem un scor bun, se putea şi mai bun, dar un scor care ne permite să obţinem un scor pe care ni-l propunem azi la alegerile locale, şi cu acest obiectiv trebuie să mergem mai departe", a menţionat Eugen Tomac.