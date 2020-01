Peste jumătate din milioanele de români aflați în Europa își doresc „să revină acasă”, dar nu vor fi convinși cu „guvernări fragile cu agende înguste, fără viziune, așa cum a guvernat PSD timp de opt ani”, a afirmat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, după întâlnirea cu comunitatea de români din Roma, la care au mai participat Mihail Neamțu și deputatul Constantin Codreanu.

„Câteva gânduri după întâlnirea cu românii de la Roma

Majoritatea românilor cu vârsta de peste 40 de ani aflați la munca peste hotare își doresc să revină acasă. Cetățenii cu vârste cuprinse intre 30 și 40 de ani încă nu au o opțiune definită, aceasta și pentru că au copii in sistemul de învățământ italian. Tinerii de până in 30 de ani se integrează, își întemeiază o familie in Italia și cel mai probabil vor rămâne defintiv in această țară.

Peste 50% din românii aflați in Europa își doresc sa revină acasa, nu sunt însă deciși când sa o facă și aseapta schimbări reale, nu guvernări fragile cu agende înguste, fără viziune, așa cum a guvernat PSD timp de 8 ani”, a scris Tomac, duminică, pe Facebook.

El a explicat că o criză a forței de muncă precum cea din România „se poate rezolva prin programe guvernamentale îndrăznețe, prin proiecte de investiții mici și mari prin care statul să stimuleze reîntoarcerea acasă. Nu în ultimul rând, trebuie să ne reformăm profund instituțiile prin inovare, dezolvatare și adaptare la nevoie reale ale pieței”.

„Eu le-am promis că noi, cei din PMP, ne vom bate pentru a face cât mai transparentă și eficientă administrația din România, pentru că doar așa putem reclădi încrederea intre stat și cetățenii români, indiferent de unde se află acum”, a adăugat Tomac.