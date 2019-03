Eugen Tomac: PMP a contestat la ÎCCJ constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai (VIDEO)

Eugen Tomac, a anunțat, marți, că PMP a contestat la ÎCCJ constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

Tomac a spus că este anormal ca un partid care a trecut pragul electoral în 2014 să nu aibă reprezentant în BEC, în timp ce alte partide nou-înființate să fie prezente în BEC.

