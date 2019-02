ALEGERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA. Eugen Tomac (PMP): Zeci de autocare din Transnistria au trecut deja Nistrul și votează masiv. Bătălia e despre anexarea Moldovei de către Rusia (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, avertizează că alegerile de duminică din Republica Moldova nu sunt despre cine va conduce la Chișinău, ci despre riscul anexării acestei țări de către Rusia. Liderul PMP mai susține că deja, de la primele ore ale dimineții, prorușii ies masiv la vot, iar zeci de autocare au fost aduse din Transnistria.

”De mai bine de o oră a început votul peste Prut. Sunt alegeri decisive pentru următorii zece ani pentru R. Moldova. Bătălia nu este despre cine va conduce sau nu, ci despre anexarea din nou a R. Moldova de către Rusia. Spre deosebire de cetățenii R. Moldova care invocă dezamăgirea sau lehamitea, prorușii ies la vot. Zeci de autocare din Transnistria au trecut deja Nistrul și voteaza masiv în secțiile deschise pe teritoriul R. Moldova special pentru cei din zona de conflict. Ei știu de ce s-au mobilizat, rămâne de văzut dacă și cetățenii moldoveni, care întodeauna s-au mobilizat în ceasul al 12-lea știu pentru ce sa iasă masiv la vot!”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

