Eugen Tomac (PMP): Avem obligația să dăm țării o majoritate și un guvern capabil să fructifice oportunitățile pe care ni le oferă viața în această perioadă de criză (VIDEO)

Eugen Tomac a explicat că, dincolo de calculele politice, există o realitate, și anume că țara „traversează una dintre cele mai dure crize”. După alegeri, spune președintele PMP, „România trebuie rapid să își stabilească o majoritate care susține un program de guvernare pliat pe priorități și capabil să atragă resursele pe care le avem la dispoziție, pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru școli, pentru a crea locuri de muncă bine plătite, astfel încât să avem mai mulți bani la bugetul de stat și pentru Sănătate, și pentru Educație”.

