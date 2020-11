Eugen Tomac: PMP, cel mai mare adversar al politizării instituţiilor din învăţământ şi sănătate /  Vine o criză economică fără precedent

PMP este cel mai mare adversar al politizării instituţiilor din învăţământ şi sănătate, spune preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac. Politicianul a declarat, vineri, că politizarea este dușamnul Educației, care “ne-a dus în punctul în care avem un grad de analfabetism funcţional fără precedent în societatea românească”.

Eugen Tomac: Sistemul de sănătate şi cel de educaţie ar trebui depolitizate

Pentru a putea performa în educație și sănătate, România trebuie să depolitizeze aceste două sisteme, spune Eurgen Tomac. Altfel, dezastrul care se vede deja, se va adânci.

“Indiscutabil că rezultatele se vor vedea atunci când în mod real se va produce o depolitizare în ceea ce priveşte managementul din educaţie (...). Depolitizare şi spargerea monopolului care există în sănătate la ora actuală. Nu poţi face performanţă atât timp cât depinzi de un decident politic ineficient", a afirmat Tomac, ]ntr-un interviu pentru Agerpres.

Eugen Tomac: PMP nu va sta la aceeași masă cu PSD

Despre negocierile de după alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, Eugen Tomac a ținut să precizeze că PMP va putea discuta cu oricare lideri politici, mai puțin cu social-democrați.

“Noi vom fi pregătiţi să stăm la masă cu oricine, în afară de PSD, pentru a da ţării un Guvern cât mai stabil, cu o largă susţinere în Parlament. Pentru că viitorul Guvern, oricine, orice ar promite, la ora actuală are o sarcină extrem de dificilă, pentru că trebuie să se asigure că nu vor fi tăiate pensii, că nu vor fi tăiate salarii şi vor exista resursele necesare pentru le menţine pe cele pe care le avem acum. Şi să ne concentrăm pe un obiectiv extrem de precis: să salvăm toate locurile de muncă şi să avem capacitatea să creăm noi locuri de muncă”, a spus Tomac.

Tomac a vorbit şi despre faptul că pe listele candidaţilor PMP la parlamentare se regăseşte şi Elena Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu.

"Elena Băsescu este în PMP de când s-a creat partidul. Este un om care cunoaşte foarte bine realitatea din partid, s-a implicat, a ajutat colegii din partid", a susţinut liderul PMP.

Eugen Tomac: Vine o criză economică fără precedent

Liderul PMP a mai atras atenția că viitorul guvern va avea o misiune foarte dificilă, întrucât vine o criză economică fără precedent, lăsată în urma sa de restricțiile împise în lume pe timpul pandemiei de coronavirus.

“După această criză de sănătate publică, România se va confrunta, la fel ca toată lumea, cu o criză economică extrem de greu de descris, pentru că sunt ramuri întregi care au fost închise, pur şi simplu eliminate de pe piaţă şi, din acest punct de vedere, măsurile pe care va trebui să le ia viitorul Guvern, obligă ca Executivul să aibă o largă susţinere în Parlament tocmai pentru a nu rata încă un an. Gândiţi-vă că noi 2020 l-am ratat, în condiţiile în care UE a suspendat pactul de stabilitate, toate regulile europene au fost suspendate şi am avut şansa să fructificăm această oportunitate să atragem resurse în plus. Nu am fost capabili, nici noi - nici alţii, criza a luat prin surprindere toate statele şi din acest punct de vedere, viitorul Guvern va trebui să aibă o largă susţinere în Parlament pentru a putea face faţă provocărilor prin care trebuie să treacă, prin măsurile pe care trebuie să le adopte”, a spus Tomac.

Întreabt cum comentează declarațiile reprezentanților PNL potrivit cărora şi-ar dori mai degrabă o alianţă politică cu PMP şi UDMR, decât cu USR, Tomac a precizat: ‘PMP şi PNL sunt în aceeaşi familie politică, facem parte din Partidul Popular European (PPE). Există multe elemente comune, dar în mod clar, pentru a face acest pas, trebuie să ne asumăm împreună că vom reduce numărul de parlamentari la 300, pentru că este obiectiv esenţial pentru PMP. Din respect pentru democraţie şi ataşament faţă de ceea ce au decis cetăţenii români prin vot - votul este suveran şi referendumul trebuie respectat - trebuie să ne angajăm împreună că eliminăm pensiile speciale pentru politicieni, exact aşa cum au fost create şi pentru parlamentari şi pentru primari, că este un furt şi o nedreptate. Să ne angajăm împreună că revenim la alegerea primarului în două tururi, că asta îşi doresc românii şi în mod corect trebuie să avem şansa de a alege în fruntea comunităţilor pe cei mai buni. Sunt obiective pe care oricând le putem discuta cu PNL şi cu alte partide.’