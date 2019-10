Tomac: PMP vrea revenirea la alegerile în două tururi, reducerea numărului de parlamentari la 300 și eliminarea pensiilor speciale, pentru că ele sunt un furt (VIDEO)

Eugen Tomac a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, că PMP vrea ca noul guvern să adopte Ordonanță de Urgență pentru revenirea la alegerile în două tururi și să aibă în componență un minister pentru relația cu Republica Moldova. De asemenea, noua majoritate parlamentară trebuie să asigure reducerea numărului de parlamentari la 300, după cum au decis românii în cadrul unui referendum. O altă solicitare a PMP este eliminarea pensiilor speciale, pentru că acestea reprezintă un furt.

Tomac a mai spus că PMP i-a propus președintelui Iohannis ca el să fie viitorul premier al țării: „Suntem conștienți de toate sensibilitățile din sânul partidelor de Opoziție, mai ales cele care au făcut constant Opoziție din 2016 până în prezent. Pentru a armoniza toate sentibilitățile, i-am spus președintelui să ia în calcul și numirea unui premier din cadrul PMP. De ce Ludovic orban trebuie să fie unica opțiune? Nu doar PNL a dat jos Guvernul. Fără voturile PMP, Dăncilă rămânea la Palatul Victoria”.

