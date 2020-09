Eugen Tomac (PMP): Creșterea pensiei cu 40% mi se pare demagogie pură (VIDEO)

Eugen Tomac, europarlamentar PMP, a declarat, vineri, la emisiunea ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că această creștere a pensiei cu 40% este ”demagogie pură” și un dispreț fără margine al PSD afișat la adresa pensionarilor.

”Creșterea pensiei cu 40% mi se pare demagogie pură și un dispreț fără margine afișat la adresa pensionarilor .PSD-ul în cei 4 ani de mandat a introdus pensii pentru parlamentari, pentru primari. Nu au tăiat pensiile speciale, au ținut o categorie de privilegiați care au pensii de 200 – 300 de milioane de lei vechi, i-au protejat (...) La ora actuală există aceste inechități strigătoare la cer, pentru ca ai câteva milioane de oameni cu o pensie sub 1000 de RON și ai câteva sute de mii de cetățeni cu pensii foarte mari. Aici trebuia să existe un echilibru”, a spus Tomac.

