Eugen Tomac (PMP): Criza de sănătate nu s-a încheiat. Acolo unde situația ne permite trebuie să relaxăm cât mai rapid lucrurile pentru a reporni economia (VIDEO)

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a vorbit despre introducerea certificatului verde digital la nivelul UE, catalogând momentul drept un pas important în lupta cu pandemia de COVID-19. La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, el a pledat pentru o relaxare cât mai rapidă a restricțiilor acolo unde situația sanitară o permite, „pentru a reporni economia și pentru a le reda oamenilor libertatea de a-și prelua viața înapoi”.

