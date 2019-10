Eugen Tomac (PMP): Dacă Guvernul Orban nu trece de votul din Parlament, procedura trebuie reluată imediat (VIDEO)

Eugen Tomac, liderul PMP, a afirmat, duminică seară, în direct pe B1 TV, că procedura de învestire a Guvernului trebuie reluată „imediat”, în eventualitatea în care premierul desemnat Ludovic Orban și echipa sa nu primesc sprijinul Parlamentului.



„În mod normal ar trebui imediat reluată procedura. Deși eu cred că Guvernul va fi învestit din prima. Este și în interesul PSD, este în interesul tuturor să se găsească un consens imediat, pentru a da țării un Guvern, pe o perioadă de un an de zile, pentru că dacă nu se învestește din prima acest Guvern, și putem lua în calcul și această opțiune, în mod sigur cel de-al doilea Guvern se va învesti abia după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă până la finalul lunii octombrie ar trebui să avem un nou cabinet cu funcții pline la Palatul Victoria, Eugen Tomac a răspuns categoric: „Absolut”.

