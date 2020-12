Eugen Tomac (PMP), despre cei care nu vor să meargă la vot: Ar fi cea mai mare eroare să ratăm oportunitate de a da țării o majoritate capabilă să instaleze un guvern stabil pentru următorii ani (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că ar fi o greșeală foarte mare ca oamenii să nu meargă în număr mare la vot pe 6 decembrie, pentru că astfel s-ar rata ocazia instalării unui guvern stabil în România pentru următorii patru ani.

”Mă uit la oamenii care spun că din cauza dezamăgirilor care există nu se vor prezenta la vot. Ar fi cea mai mare eroare să ratăm o oportunitate pe care o avem, și anume să nu dăm țării o majoritate capabilă să instaleze un guvern stabil pentru următorii ani, ani fără alegeri. Pe 2019 și 2020 i-am ratat tocmai pentru că am avut și alegeri. 2020 s-a suprapus și cu această criză de sănătate. Dacă va exista în Parlament o majoritate capabilă să dea un guvern stabil pentru următorii ani, un guvern care de la 1 ianuarie să se apuce, în fiecare lună, să redacteze zeci, sute de proiecte pe care să le trimită spre Comisia Europeană... Guvernul României din 2021 va trebui să funcționeze ca o parte a guvernului european dacă vrem să nu ratăm nicio oportunitate. Sunt 80 de miliarde de euro. Noi nu am mai avut în istoria noastră niciodată o asemenea oportunitate de a atrage bani gratuiți, nu împrumutați, pe care îi primim de la Uniunea Europeană pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru renovat școli, pentru construit grădinițe, pentru tras canalizare, rețea de gaze. Totul este să avem capacitatea de a ne așeza la aceeași masă. PMP își dorește să pună umărul la o asemenea construcție pentru că eu cred seriozitatea și echilibrul nostru vor ajuta enorm”, a declarat Tomac.

Totodată, liderul PMP a precizat că este nevoie de mobilizare la nivelul tuturor instituțiilor pentru implementarea de proiecte de dezvoltare.

”Nu avem altă soluție. Altfel, ne vom trezi peste patru ani cu un PSD umflat la 60% și cu două milioane de cetățeni plecați peste hotare. Nu mai putem să ne permitem așa ceva”, a mai spus Eugen Tomac.

De altfel, joi, în ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare atât președintele Klaus Iohannis, cât și premierul Ludovic Orban au făcut apel la români să meargă cu încredere la vot pe 6 decembrie.

”Dragi români, alegerile nu se câștigă în sondaje, alegerile se câștigă la urne, alegerile se câștigă prin vot. (...) Vă rog să mergeți şi să votați! Este extrem, extrem de important. Aţi fost alături de mine în 2019, în primăvară, la referendum, şi am reușit să oprim ciopârțirea legilor justiției. Aţi fost alături de mine la alegerile prezidențiale şi, dragi români, mergeți la vot!

Mergeți la vot ca să nu pățim ca în decembrie 2016, când, printr-o prezență scăzută la vot, a câștigat PSD şi a urmat coșmarul de ani de zile”, a spus Klaus Iohannis.

Un mesaj similar a venit și din partea prim-ministrului.

”Este extrem de important să veniți la vot, să vă exercitați acest drept fundamental. Chiar dacă mulți au încercat să vă sperie, să vă spună să nu veniți la vot, eu vă garantez că exercitarea dreptului la vot se va face în cele mai sigure condiții de protejare a sănătății. Nimeni dintre cei care vor veni la vot nu va avea sănătatea pusă în pericol pentru că am luat măsuri de protecție stricte pe care le vom aplica și oricine își exercită dreptul la vot va fi protejat de riscul de infectare”, a spus și Ludovic Orban.

