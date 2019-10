Eugen Tomac (PMP), despre suspiciunile legate de Dan Barna: „Este clar că atunci când nu ești atât de curat, cum pretinzi că ești, trebuie să ai decența să știi cât te poți întinde” (VIDEO)

Eugen Tomac, liderul PMP, a afirmat, marți seară, în direct pe B1 TV, că situația lui Dan Barna, care se confruntă cu mai multe suspiciuni în urma unei anchete Rise Project, arată că „atunci când nu ești atât de curat, cum pretinzi că ești, trebuie să ai decența să știi cât te poți întinde, inclusiv în spațiul public”.



„Este clar că atunci când nu ești atât de curat, cum pretinzi că ești, trebuie să ai decența să știi cât te poți întinde, inclusiv în spațiul public, pentru că aici e o chestiune care nu-l afectează pe Dan Barna, afectează un întreg curent politic, care s-a consolidat în această societate și care aștepta altceva. Efectele anchetei nu se vor simți acum la prezidențiale în mod obligatoriu. Ele vor produce efecte în timp.



E o chestiune în care nu mai poți să pretinzi că ești ceea ce de fapt vrei să lași impresia că ești în realitate. Oameni noi, fără niciun fel de dificultăți, fără niciun fel de probleme din trecutul imediat sau îndepărtat”, a explicat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat ce crede despre faptul că prezidențiabilul USR-PLUS reclamă momentul anchetei și maniera în care informațiile au ajuns la jurnaliști, Eugen Tomac a răspuns: „Am trăit într-un stat în care toată lumea se bucura când, pe televizor, apăreau informații din dosare. Trebuie să acceptăm că face parte din viața noastră. Mie personal nu îmi convine un asemenea mod de lucru, dar în democrație lucrurile trebuie acceptate exact așa, iar în viața politică nu te împinge nimeni cu forța. Îți asumi dacă simți că ai capacitatea de a împinge proiecte politice în față, pentru societate. La ora actuală, însă, are o problemă mare. Sigur că acea anchetă n-a fost făcută, dacă e s-o luăm cinstit, doar cu o contribuție. Că a fost Teodorovici sau altul”.



„Cert este că, pe mine, dincolo omul politic Tomac, ca cetățean, Dan Barna, până la această oră, nu m-a lămurit în ceea ce privește suspiciunea, care planează asupra sa. Mă așteptam să fie mult mai ferm și mult mai clar în a explica. Presa e liberă în toată lumea. Vedeți ce se întâmplă în SUA, și o convorbire a unui președinte american cu un alt președinte este întoarsă pe toate părțile. Este firesc, asta înseamnă democrația, acolo unde există o presă, care își face datoria. Sigur, ai instituții care trebuie să îți apere drepturile”, a mai adăugat Eugen Tomac, președintele PMP.

