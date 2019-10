Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, după ce guvernul PSD a picat la moțiunea de cenzură, că "s-a încheiat epoca Dragnea".

"Oficial, s-a încheiat epoca Dragnea. Oameni cu viziuni diferite au demonstrat că pot da mâna pentru viitorul acestei țări. Vor fi consultări la Cotroceni.

S-a făcut acest pas și s-a demonstrat că votul nu poate fi ignorat de un guvern", a spus Eugen Tomac, liderul PMP.

