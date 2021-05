Eugen Tomac (PMP): Este foarte multă furie la Bruxelles după deturnarea avionului comercial de către Belarus. Acest regim ilegitim de la Minsk trebuie izolat (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a comentat, luni dimineață, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan, subiectul deturnării avionului comercial Ryanair de către Belarus. Tomac a vorbit despre un precedent extrem de periculos care, spune el, a provocat foarte multă furie la Bruxelles.

”Este foarte multă furie la Bruxelles, în acest moment, tocmai pentru că asistăm la un precedent extrem de periculos. Ceea ce s-a întâmplat ne arată cât se poate de limpede că linia stalinistă aplicată de regimul criminal condus de Lukașenko, poate merge dincolo de ce își poate imagina oricine. Acest precedent obligă Uniunea Europeană, dar și NATO, la măsuri și sancțiuni extrem de dure. Este inadmisibil ca un stat să practice o asemenea formă de dezinformare pentru că acest avion a aterizat la Minsk plecând de la această dezinformare pe care au practicat-o autoritățile din Belarus. (...) Sunt convins că astăzi și mâine (luni și marți – n.r.), Consiliul European va discuta această temă extrem de sensibilă și importantă. Voi depune împreună cu mai mulți colegi europarlamentari un demers către conducerea Parlamentului European să avem o rezoluție în următoarea sesiune parlamentară pe această temă, cu solicitări ferme de sancționare. Este un precedent extrem de periculos, care trebuie sancționat astfel încât nimeni, pe viitor, să nu mai aplice asemenea metode staliniste în vremurile noastre, pentru că asta face Lukașenko, își vânează opozanții inclusiv în aer”, a spus Eugen Tomac.

