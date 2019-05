Tomac (PMP): Referendumul, un test prin care demonstrăm dacă înțelegem să apărăm valorile fundamentale ale UE / Europarlamentarele acestea, cele mai importante de când s-a creat UE (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a votat la alegerile europarlamentare și la referendum și i-a îndemnat pe românii să procedeze asemenea.

Tomac a insistat că europarlamentarele sunt extrem de importante, iar românii au acum șansa de a da un semnal de apartenență puternică la identitatea europeană. De asemenea, referendumul este un test prin care demonstrăm dacă înțelegem să apărăm valori fundamentale ale UE.

