Eugen Tomac (PMP), în deschiderea Convenției naționale pentru românii de pretutindeni: „Chiar dacă de multe ori suntem nemulțumiți, România e o țară puternică și mare, membră UE și NATO” (VIDEO)

În ciuda aparențelor, România este un stat puternic, o țară mare, care face parte din lumea euroatlantică, a declarat Eugen Tomac, președintele PMP, vineri, la 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, când a marcat deschiderea Convenției naționale pentru românii de pretutindeni de la Parlament.

„Dragi români din toată lumea, bine ați venit la Convenția națională pentru românii de pretutindeni. Convenția românilor de pretutindeni se desfășoară astăzi într-un moment aniversar, într-o zi de sărbătoare, aici, în incita Parlamentului, și împreună cu președintele Comisiei pentru comunitățile românilor din afara granițelor din Parlamentul României, domnul deputat Constantin Codreanu, suntem onorați că ați răspuns invitației noastre.

Ne-am dorit ca, în această zi deosebită, să ne reunim aici, unde se dezbate destinul națiunii române, sub aura această a Parlamentului, pentru a discuta despre prezentul și viitorul națiunii noastre. Nu este un eveniment politic. Astăzi, ne-am reunit aici pentru a discuta despre România, despre prioritățile ei, dar și despre România pe care o reprezentați dumneavoastră, fiecare român, indiferent unde se află, fiecare român, care simte și își face datoria din convingere pentru a păstra tot ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri, reprezintă parte din națiunea noastră, parte din România pe care o iubim și o prețuim.

Nu întâmplător, astăzi, în zi de săbătoare, sub semnul unității, când sărbătorim Unirea celor două Principate românești, care a dat un nou sens evoluției statului nostru. Un stat puternic, european, un stat care a avut o evoluție fabuloasă, chiar dacă de multe ori suntem nemulțumiți, critici, totuși România este o țară puternică, o țară mare, membră astăzi UE, un stat de bază al NATO. Sunt lucruri pe care țara noastră le-a reușit pentru că și dumneavoastră v-ați dorit acest lucru, și aici mă refer la contribuția formidabilă pe care au avut-o românii din diaspora veche, românii din SUA, Canada, Franța, cei care ați plecat în vremuri grele pentru a trăi în societăți libere și ați luptat pentru ca România să devină o țară democratică”, a declarat Eugen Tomac.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.