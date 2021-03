Eugen Tomac (PMP): Încă există interese comune extrem de solide între SUA și China, însă lumea noastră este complet opusă celei din China la nivel de valori și riscuri de securitate (VIDEO)

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a explicat, vineri, pe B1 TV, că „ar fi o greșeală fundamentală să punem China la pachet cu Rusia”. În ceea ce privește Beijingul, spune el, SUA va avea întotdeauna un anumit tip de dialog la nivel de chestiuni ce țin de securitate și valori, dar un altul când în discuție vor fi interesele economice, unde încă există zone comune.

