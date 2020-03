Tomac susține că a auzit cazuri de persoane care au dat șpagă pentru a putea reveni în țară: „Sunt realități extrem de dure” (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a susținut că autoritățile trebuie să ia măsuri extrem de dure pentru a preveni răspândirea coronavirusului, deoarece sănătatea oamenilor este în joc. „România nu se prăbușește dacă se iau acum aceste măsuri”, a declarat Tomac, pentru B1 TV. Acesta a mai afirmat că a auzit de cazuri de persoane care au dat șpagă pentru a putea intra în țară.

„E atât de periculos acest virus și încă nu sunt mecanisme și statul nu are instrumentele prin care să identifice cum poate fi oprit decât prin măsuri extrem de severe. Comunitatea cea mai msre de cetățeni străini din Italia e cea de români, iar în nordul Italiei sunt 200.000 de români oficial înregistrați, iar parte din ei au revenit în România.

Azi, în aeroport, auzeam persoane discutănd cu cetățeni care se află în vamă și erau disprerați că așteptau de ore bune. La un moment dat am auzit o chestie care m-a șocat: ”am dat șpagă, ca să revenim în țară”. La Poliția de Frontieră bănuiesc, că doar nu unui pompier. Sunt realități extrem de dure”, a declarat Eugen Tomac, pentru B1 TV.

Acesta a insistat că statul român trebuie să ia măsuri dure, căci altfel riscăm să scăpăm situația de sub control: „Italia a luat măsuri timide la început și s-a ajuns la această stare de urgență, unde nimeni nu mai pleacă și țara e blocată. Sigur consecințele economice sunt catastrofale, dar vorbim de viața unor oameni. Cred că măsurile pe care trebuie să le ia azi statul trebuie să fie din cele mai radicale, să stăm acasă, să lucrăm de acasă. Două-trei săptămâni, România nu se prăbușește dacă se iau acum aceaste măsuri, că vedem la alții ce se întâmplă. Măsurile pe care trebuie să le luăm trebuie să fie dintre cele mai severe - ăsta e îndemnul meu”.

