Eugen Tomac (PMP): Ni s-a făcut o mare nedreptate prin faptul că nu am fost acceptați în Spațiul Schengen. Ar fi umilitor ca o țară precum Croația, intrată în UE după noi, să fie primită înaintea noastră (VIDEO)

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declara joi, pentru B1 TV, că României i s-a făcut o nedreptate prin faptul că nu a fost primită în Spațiul Schengen, deși îndeplinește criteriile tehnice de 10 ani. În opinia sa, România mai trebuie să lucreze doar la capitolul credibilitate și putere de convingere. Tomac a mai spus că țara noastră a fost „sancționată pe nedrept” din cauza ”calculelor politice extrem de înguste ale Olandei” și că ar fi umilitor pentru România ca înaintea ei să ajungă în Spațiul Schengen Croația, țară intrată în UE mai târziu.

