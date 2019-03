Eugen Tomac: PMP nu susține acest buget! PSD-iștii cred că este o PUȘCULIȚĂ a partidului (VIDEO)

UPDATE: Bugetul a fost adoptat în plenul Parlamentului și va ajunge iar pe masa președintelui Klaus Iohannis.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, în ziua reexaminării în plen a bugetului de stat pe 2019, că PSD și-a pierdut complet busola și îndreaptă România spre dezastru.

Tomac a precizat că PMP nu susține bugetul și avertizează că Liviu Dragnea vrea să și-l însușească ca pe o 'pușculiță' a partidului.

