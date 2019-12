Eugen Tomac (PMP): „Parlamentul României va fi credibil abia când numărul parlamentarilor va fi redus la 300” / Despre alegerea primarilor în 2 tururi: „Va fi adoptată în următoarele zile” (VIDEO)

Parlamentul României va fi credibil abia atunci când va fi implementat rezultatul referendumului din anul 2009, iar numărul parlmentarilor va fi redus la 300, a afirmat Eugen Tomac, președintele PMP, care a precizat că legea depusă de parlamentarii formațiunii a trecut de Senat și mai are nevoie de votul deputaților.

„Toți mimează că vor o clasă politică nouă. Toți mimează că vor o reformă reală a Parlamentului, dar Parlamentul, această clădire în care vă aflați dumneavoastră, nu va fi credibil niciodată până nu va fi pus în aplicare referendumul cu privire la reducerea numărului de parlamentari. Avem obligația să luptăm mai departe pentru acest obiectiv. Legea depusă de colegii noștri parlamentari din PMP a fost adoptată de Senat, mai trebuie un vot în Camera Deputaților, iar anul viitor putem alege 300, nu 600 de parlamentari buni și trebuie să ne luptăm pentru acest obiectiv”, a declarat, vineri, la Consiliul Executiv Național al PMP, Eugen Tomac.

Totodată, liderul PMP speră că în noul Parlament de 300 de parlamentari și diaspora va fi reprezentată cum trebuie, în condițiile în care 3,5 milioane de români au plecat peste hotare, nu „de bine”, „ci pentru un loc de muncă mai bine plătit”.

„Încă din 2016 am contestat la CCR o mare nedreptate. Sunt 3,5 milioane de surori și frați împrăștiați în toată UE. Oameni care n-au plecat de bine din țară, ci pentru un loc de muncă mai bine plătit. Și ei sunt parte din corpul națiunii române, și ei trebuie reprezentați în Parlamentul României. Am cerut și vom obține ca cetățenii români de peste hotare să fie reprezentați așa cum merită în Parlamentul României. În cei 300, mare parte din reprezentanți trebuie să fie proveniți din rândul românilor care locuiesc peste hotare”, a adăugat Eugen Tomac.

Nu în ultimul rând, liderul PMP a vorbit și despre proiectul de lege inițiat de formațiune privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care își așteaptă votul final în Camera Deputaților și care pare să se bucure de girul mai multor partide parlamentare, printre care PNL și USR.

„Noi am fost primii care am ieșit în stradă și am spus că pentru o reformă reală a administrației publice trebuie să revenim la alegerea primarilor în două tururi. Toți au stat pitiți și nu le-a păsat de acest proiect. Astăzi, toți sunt conștienți că singura noastră șansă pentru a avea o administrație publică competentă este revenirea la alegerea primarilor în două tururi și sunt convins că, în zilele următoare, Parlamentul va adopta această lege la inițiativa PMP, iar munca noastră va produce roade pentru țară”, a mai spus Tomac.

