Eugen Tomac (PMP): `Pe Ponta nu-l puneți în opoziție, că el joacă după cum îi dictează interesul` / Despre Guvernul PSD: `Este în moarte clinică. Ăștia o țin pe Dăncilă pe pastile` (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a afirmat, în direct pe B1TV, că Victor Ponta nu este în opoziție, pentru că „el joacă după cum îi dictează interesul”.



„Pe Ponta nu-l puneți în opoziție, pentru că el a fost în opoziție cu Dragnea, acum e cu PSD-Dăncilă. El joacă după cum îi dictează interesul”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Europarlamentarul PMP a subliniat că, în acest moment, Guvernul Dăncilă este în „moarte clinică” și nu mai are sprijin parlamentar. Cel mai decent, spune el, ar fi ca premierul Dăncilă să-și prezinte demisia.



„Ceea ce este evident, Guvernul actual este în moarte clinică. Ăștia o țin pe Dăncilă pe pastile și o mint că mai au șanse să rămână la Palatul Victoria și nu înțeleg că, din punct de vedere democratic, acest Guvern nu mai are suport. Cel mai decent, în criză politică, când un om politic conștientizează că nu se mai poate baza pe Parlament, vine și își prezintă demisia. În mod normal, după europarlamentare, un partid care ia bătaie, își dă seama că nu mai are suport popular sau, cel puțin, vine cu altă formulă guvernamentală dacă are suport în Parlament”, a adăugat Tomac.

